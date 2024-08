Azzannato da un coccodrillo sotto gli occhi della famiglia è disperso nel fiume

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 5 agosto 2024) Roma, 5 agosto 2024 – Un uomo di 40 anni èa seguito dell’attacco di unnell’estremo nord del Queensland, in Australia. Si ritiene che la vittima, in vacanza con moglie e figli, stesse pescando con la suaad Annan River Bridge, nei pressi di Cooktown, quando è caduta in acqua e non è più riuscita a riemergere a causa del grosso rettile, che, secondo le ricostruzioni, lo ha trascinatola superficie. Oggi un grosso, ritenuto il probabile responsabile dell’attacco fatale, è statoposto ad eutanasia. I ranger, intervenuti poche ore dopo l’incidente “per offrire assistenza”, hanno identificato l’esemplare grazie ad una caratteristica cicatrice presente vicino al muso.