A che ora Ganna oggi nell’inseguimento a squadre delle Olimpiadi | orario batteria regolamento tv

(Di lunedì 5 agosto 2024) Filippoè pronto a rientrare in scena in questedi Parigi 2024: il piemontese ha dato all’Italia la prima medaglia di questi Giochi Olimpici grazie al suo argento nella cronometro individuale su strada. Poi è tornato in Italia per allenarsi a Montichiari fino al 1° agosto, quando in serata è tornato in volo verso Parigi.comincia il percorso di difesa dell’oro olimpico conquistato a Tokyoe ritroverà gli stessi compagni di tre anni fa: Simone Consonni, Francesco Lamon e Jonathan Milan con Manlio Moro riserva. Questa sera alle 17.27 ci sarà la qualificazione e scenderanno in pista dieci quartetti: i primi otto si qualificano per gli ottavi di finale.