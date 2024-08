Più luce sulle emergenze | la torre faro che intralcia l’operatività sarà sostituita da un nuovo sistema

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 4 agosto 2024) Casalpusterlengo (Lodi), 4 agosto 2024 – Migliore illuminazione nelle, Fondazione Comunitaria sostiene la Protezione civile Fir Cb nell’acquisto di nuovi mezzi. Il sodalizio interviene nel Lodigiano e in tutta Italia, il sostegno economico darà modo di agire con ancor più rapidità ed efficacia. Si tratta di duemila euro per potenziare l’efficacia degli interventi. Serviranno all’associazione per raggiungere la somma necessaria ad acquistare tre sistemi di illuminazione innovativi, con maggior resa e risparmio energetico. I nuovi strumenti saranno portatili e leggeri e verranno schierati a 120 gradi sul perimetro esterno dell’area di emergenza, garantendo un flusso diadeguato a prendere decisioni e agire rapidamente.