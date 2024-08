Parigi 2024 tennis | immensa Sara Errani a 37 anni completa il Career Golden Slam in doppio

Leggi tutta la notizia su sportface

I 37 sono i nuovi 27. Lo ha dimostrato alle Olimpiadi diNovak Djokovic, ma anche, che in coppia con Jasmine Paolini ha conquistato la medaglia d'oro nelfemminile. Risultato storico per Sarita, che proprio come Nole – ma in-, conquista il. Dopo aver vinto i 4con Roberta Vinci (5 in totale), ha infatti ottenuto anche il tanto agognato oro olimpico, ultimo risultato che mancava per raggiungere questo storico traguardo. Prima di, soltanto sei atlete erano riuscite a centrare ilin: Pam Shriver, Gigi Fernandez, Serena Williams, Venus Williams, Barbora Krejcikova e Katerina Siniakova., a 37ilin