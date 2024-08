Olimpiadi Errani e Paolini nel mito | prima medaglia d’oro del tennis italiano

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 4 agosto 2024) Ledi Parigi 2024 sono testimoni di un evento storico per il. La coppia composta da Sarae Jasmineha conquistato lanella finale del doppio femminile, sconfiggendo le russe Andreeva e Shnaider in un emozionante super tie-break. Questo trionfo segna lavolta che l’Italia vince l’oro olimpico nel. Un secondo set da dominatrici Le azzurre, dopo aver perso il primo set 6-2, hanno reagito con grinta e determinazione nel secondo set.hanno subito messo in difficoltà le avversarie, conquistando un break al primo game. La loro prestazione è stata impeccabile, conmicidiale sotto rete esolida al servizio. Le azzurre non hanno mai mollato la presa, allungando il vantaggio con un altro break e mantenendo il servizio con grande sicurezza.