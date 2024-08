Carcinomi I Più Pericolosi | I Sintomi E Come Riconoscerli!

Leggi tutta la notizia su uominiedonnenews

(Di domenica 4 agosto 2024) Ipiùsono difficili da diagnosticare precocemente e si diffondono rapidamente, richiedendo trattamenti aggressivi e innovativi per migliorare la sopravvivenza. Il carcinoma è un tipo di cancro che origina dalle cellule epiteliali. Alcuni tipi disono particolarmentea causa della loro aggressività e della capacità di metastatizzare rapidamente. Di seguito, esploreremo ipiù, le loro cause,e i rimedi disponibili. Carcinoma Polmonare a Piccole Cellule Cause: Il carcinoma polmonare a piccole cellule è fortemente associato al fumo di sigaretta. Altre cause includono l’esposizione a radon, amianto e inquinanti atmosferici.: Iiniziali possono includere tosse persistente, dolore toracico, difficoltà respiratorie e perdita di peso inspiegabile.