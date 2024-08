Ancora sangue sulle strade pontine | 30enne in scooter muore investito da un’auto

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di domenica 4 agosto 2024) Un tragico incidente ha scosso la comunità di Formia questo pomeriggio. Un giovane trentenne ha perso la vita in un violento scontro tra unosul lungomare Caboto, all’altezza dell’incrocio con via Montebello, a Gaeta. L’incidente è avvenuto a pochi metri dalla rampa di ingresso del Supermercato Conad. Dettagli dell’Incidente Sul posto sono prontamente intervenuti i soccorsi del 118 e la polizia locale, ma purtroppo per il giovane, del quale non sono state rese note le generalità, non c’è stato nulla da fare. N. B. Immagine di repertorio L'articoloindaproviene da Dayitalianews.