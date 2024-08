Anche Trump spaccia la bufala sulla pugile algerina | È un uomo non deve gareggiare con le donne

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 4 agosto 2024) Donaldè intervenutocontroversa vicenda di Angela Carini, laitaliana che ha abbandonato il match olimpico contro l’Imane Khelif dopo soli 46 secondi, durante un comizio ad Atlanta. Nel suo discorso,ha erroneamente dichiarato che Khelif è unche ha fatto la transizione: “Una campionessa italiana si è scontrata sul ring con una persona che ha fatto la transizione, un bravo. L’ha colpita due volte così forte che non sapeva cosa stesse succedendo”. Ha poi aggiunto: “Con me gli uomini non parteciperanno agli sport femminili.” Imane Khelif però, che è ancora in corsa per una medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi, non è un. Khelif è una donna è ha una malattia (l’iperandrogenismo) che le causa livelli di testosterone più alti del normale.