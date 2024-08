Alice D’Amato beffata dai millesimi alle Olimpiadi Kaylia Nemour quadro d’autore | l’oro alle parallele vola in Africa

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 4 agosto 2024)ha scritto un’autentica pagina di storia: per la prima volta una ginnasta proveniente dall’ha conquistato la medaglia d’oro nell’artistica ai Giochi, con grande amarezza per la Francia che avrebbe potuto beneficiare delle superbe prestazioni di questa eccezionale atletica. La 17enne algerina, nata proprio in terra transalpina e che ha cambiato cittadinanza soltanto un paio di giorni fa, ha confezionato l’esercizio più bello in assoluto delle ultime due annate agonistiche, pennellando una prova ai limiti del surreale. L’allieva di Marc Chirilcenco e Gina Chirilcenco è salita sugli staggi con la pressione di dover fare più del mostruoso 15.500 piazzato da Qiyuan Qiu, non si tira indietro, propone l’intero repertorio di difficoltà (7.