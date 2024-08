Quiete e Rinascita Giorgio Vasari a Camaldoli e in Casentino

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di sabato 3 agosto 2024) Prenderà il via domenica 4 agosto la mostra “e in”, che si inserisce nel contesto delle celebrazioni per il 450esimo anniversario dalla morte del pittore e architetto nato ad Arezzo nel 1511. Il progetto è promosso e realizzato dalla Comunità Monastica die da Mazzafirra APS, con il patrocinio e il contributo della Regione Toscana e del Comune di Poppi. La mostra permetterà di scoprire tutte le opere che ilrealizzò per il Monastero – sedici delle quali sono ancora custodite in loco. Il percorso espositivo consentirà l’accesso ad ambienti solitamente inaccessibili al pubblico e la visione di opere finora mai uscite dai confini della clausura. L’iniziativa fa parte di un progetto diffuso anche in, con eventi in programma fino a novembre 2024.