Prezzi delle case al rilento in 10 anni rincari ai minimi Ue

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 3 agosto 2024) Iin Italia negli ultimisono aumentati, ma rispetto all'inflazione e, soprattutto, rispetto a quelli degli altri Paesi europei, la rivalutazione degli immobili è stata estremamente contenuta. Secondo i dati Eurostat riportati da Confedilizia, leitaliane sono quelle che in Europa sono rincarate meno dopo quelle finlandesi. Il confronto è con il 2015: da allora al primo trimestre del 2024 il loro prezzo è cresciuto dell'8,6%, contro il 19,1% dell'inflazione cumulata, mentre nella Ue in media è salito del 49,1%. Impennate vere e proprie si registrano in alcuni Paesi dell'Est Europa. In Ungheria l'incremento deiin 9è stato addirittura del 188%, mentre in Lituania sono saliti del 127,7% e nella Repubblica Ceca del 114,3%. Molto importante è stato anche l'aumento in Portogallo, +112,5%, mentre in Spagna è stato del 53,2%, poco sopra la media Ue.