Parigi città di innamorati e pure di libri

(Di sabato 3 agosto 2024)di: che ci si perda fra i bouquinistes lungo la Senna, ci si arrocchi in librerie-castello come le Gilbert Joseph o si discenda verso l’adorabile bugigattolo un po’ snob e un po’ turistico della Shakespeare & Company, aleggere sembra più facile che non farlo, poiché ogni angolo ti mette un libro in mano. Aisono stati dedicati cinque minuti (un’enormità, in TV) della cerimonia inaugurale delle Olimpiadi, con il flirt fra due ragazzi e una ragazza nella sala ovale della Bibliothèque Richelieu. È la sede storica della Bibliothèque Nationale de France, a due passi dal Palais Royal; la nuova sede, inaugurata nel 1996 e intitolata a François Mitterrand, si trova di là dal fiume, nell’avveniristico XIII arrondissement, e incarna la vocazione libresca dicon quattro palazzi di vetro che hanno forma di volumi aperti.