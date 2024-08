Milano e l’incubo di via Lorenteggio | È record di spaccate nessun commerciante è al sicuro

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 3 agosto 2024) Settein due mesi in via. Con un epicentro nella zona attorno a piazza Frattini, dove in poche settimane si sono registrati quattro episodi. L’ultimo in ordine di tempo lo ha subìto ieri lo store Kasanova al civico 137. Un colpo in piena notte. “Le telecamere interne ed esterne hanno ripreso un ragazzo col cappello, pantaloncini e felpa che ha tentato di sfondare la porta a mezzanotte con un masso, verosimilmente preso dal cantiere vicino. Poi se ne è andato, forse perché disturbato da qualcuno. Ma è ritornato tre ore e mezzo dopo per finire il “lavoro”. In questo periodo la strada è chiusa per i lavori, il traffico è azzerato e molti residenti sono via: ha potuto operare senza troppi occhi indiscreti puntati. Prendendo a calci la porta con violenza, è riuscito a frantumare il vetro e ad intrufolarsi all’interno.