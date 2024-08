F Inzaghi | Pisa-Inter? Partita fatta bene! Semper grande parata

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 3 agosto 2024) Filippoha parlato in conferenza stampa del pareggio traall’Arena Garibaldi. Elogi anche al suo portiere. FIDUCIA – Pipposi è espresso sul pareggio tra il suoe l’nel derby col fratello Simone: «La squadra mi è piaciuta. Era unaprettamente difensiva e l’abbiamo. Dobbiamo migliorare nel possesso. I giocatori dello scorso anno hanno dato unarisposta. Altri innesti arriveranno e speriamo che migliorino la rosa che abbiamo. Spero che ladia fiducia all’ambiente. C’è un buono spirito. Chi è entrato in campo nella ripresa è entrato. Gli attaccanti sono i primi a correre e dare una mano. Spero che a Frosinone saremo pronti per giocare un rande primo turno di Coppa Italia.non lo scopro io, ha fatto subito unasu Carlos Augusto».