Cesena-Padova | le probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di sabato 3 agosto 2024) Gara valida per i preliminari di Coppa Italia 2024/2025. I romagnoli, neopromossi in Serie B, sfidano i biancoscudati che invece hanno fallito il salto in cadetteria. La vincente sfiderà nel prossimo turno il Verona.si giocherà domenica 4 agosto 2024 alle ore 21 presso lo stadio Manuzzi.: LE(4-3-3): Pisseri, Ceesay, Prestia, Mangraviti, Manetti, Berti, Calò, Bastoni, Antonucci, Ogunseye, Shpendi. All. Mignani(3-4-2-1): Fortin, Belli, Crescenzi, Delli Carri, Villa, Crisetig, Varas, Kirwan, Capelli, Palombi, Spagnoli. All. Andreoletti Avellino-Juve Stabia: leL'articolo: leproviene da PeriodicoDaily Sport.