Autonomia Basilicata dice no a referendum ma maggioranza divisa

(Di sabato 3 agosto 2024) Roma, 3 ago. (askanews) – “Le mozioni delle opposizioni in Consiglio regionale, tese a deliberare la richiesta delabrogativo sull’differenziata, non sono passate. La, dunque, non percorrerà la via referendaria contro l’differenziata. La minoranza – che si è fermata a otto voti – non ha avuto l’appoggio di Italia Viva e Azione (che a livello nazionale hanno espresso contrarietà alla legge Calderoli) e ha fallito l’obiettivo”. E’ quanto evidenzia la Giunta regionale della. Bocciata anche la mozione proposta dal centrodestra a sostegno della legge Calderoli: “Laè spaccata, non è passata la mozione proposta dal centrodestra a sostegno delladifferenziata, la legge 86/2024. Il segno evidente di contraddizioni di unache sostiene il Presidenti Bardi.