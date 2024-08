VIDEO Scampia degrado e rischi anche nei nuovi alloggi per chi lasciò le Vele

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 2 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minuti Sono una settantina dicomunali in via Gobetti. Li hanno costruiti per svuotare le, e consegnati alle famiglie 8 anni fa. “Un’altra bomba innescata” sostiene Ciro Esposito, ex consigliere della municipalità a. La facciata, dinanzi alla Vela Rossa, appare ordinata. Ma alle spalle ci mostrano un’area oppressa dal. Sterpaglie, mancanza di illuminazione, rifiuti speciali. Una selva di cespugli alti così. Uno scenario allarmante, appena sotto le abitazioni. “Basta un mozzicone – denuncia Esposito – e qui può andare tutto a fuoco“. Sono storie rimaste sepolte a lungo. Adesso rispuntano fuori, riacchiappate dagli abissi dell’indifferenza. Come richiamate dal disastro nella Vela Celeste. Ci parlano di un cantiere abbandonato, da 7 anni. La causa sarebbe un contenzioso tra ditta e Comune di Napoli.