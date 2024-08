The Paradox Effect recensione | neanche Harvey Keitel può salvare questo thriller evanescente

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di venerdì 2 agosto 2024) La nostradi The, spentoestivo diretto da Scott Weintrob cone Olga Kurylenko, oltre a Oliver Trevena premiato con il Breakout Actors of the Year alla scorsa Festa di Roma: gli interpreti ci sono, ma manca tutto il resto Thesi aggiunge a tutta una serie didimenticati nel resto dell’anno, e ripescati accuratamente per la torrida stagione estiva. Poco importa se nel cast ci sono nomi come Olga Kurylenko e, oltre alla rivelazione Oliver Trevena premiato alla Festa del Cinema di Roma lo scorso anno; il film del debuttante Scott Weintrob è troppo incerto e spento, concede giusto un paio di momenti di buon cinema grazie al mestiere dima lascia poco o nulla dietro di sé. L’ennesimo caso di un film destinato allo sfruttamento televisivo, finito senza motivo nelle sale.