(Di venerdì 2 agosto 2024) Igaha conquistato la medaglia di bronzo ai Giochi Olimpici dinel torneo di singolare femminile battendo Anna Karolina Schmiedlova. La polacca ha parlato in conferenza stampa al termine della vittoria contro lata slovacca con il punteggio di 6-2 6-1: “Penso che loche ho avuto in questa settimana sia un qualcosa di diverso. Non ho mai provato nulla del genere. La medaglia per me è un sogno che si realizza, anche se avrei voluto la medaglia d’oro. Probabilmente quella di ieri con Zheng è stata una delle sconfitte peggiori della mia carriera. Ho accusato molto la sconfitta di ieri. Dopo la partita ero molto provata e provavo tante emozioni, soprattutto negativa. Oggi sono riuscita a rimettere insieme i pezzi e a concentrarmi sul vincere la medaglia di bronzo.