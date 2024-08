Strage di Bologna Mattarella | Una ferita insanabile

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di venerdì 2 agosto 2024)di. Le parole Presidente della Repubblica, Sergioin occasione della 44° anniversario. In occasione del 44° anniversario delladella Stazione di, il Presidente della Repubblica è intervenuto con una forte dichiarazione, parlando di solidarietà per le famiglie delle vittima e condanna per la strategia eversiva neofascista che mirava alla libertà conquistata dagli italiani. «I morti, le immagini della Stazione didevastata, l’attacco feroce alla convivenza degli italiani, hanno impresso un segno indelebile, il 2 agosto 1980, nella identità della Repubblica e nella coscienza del popolo italiano. La memoria non è soltanto un dovere ma è l’espressione consapevole di quella cittadinanza espressa nei valori costituzionali che la violenza terroristica voleva colpire e abbattere.