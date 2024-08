Olimpiadi Parigi 2024 Macron sulle minacce a direttore della cerimonia | Triste e scandalizzato

Leggi tutta la notizia su sportface

Così si è definito il presidente francese, Emmanuel, per lericevute dalartisticod'inaugurazione delledi, Thomas Jolly. "I francesi sono molto fieri di questa– ha detto ai microfoni di "France Presse" -. La Francia ha mostrato il suo volto. Ha mostrato la sua audacia e lo ha fatto con l'opportuna libertà artistica, nulla può giustificare che si minacci un artista". Le maggiori critiche erano arrivate per la rivisitazione dell'opera "L'ultima cena" di Leonardo Da Vinci con la presenza di Drag Queen. La procura diha annunciato oggi un'inchiesta per molestie virtuali, dopo una denuncia presentata dallo stesso Jolly.