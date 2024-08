No la Serbia non ha assegnato una medaglia d’oro ad Angela Carini

Leggi tutta la notizia su facta.news

(Di venerdì 2 agosto 2024) Il 1 agosto 2024 è stato pubblicato un video su TikTok in cui si vede lo screenshot di un articolo pubblicato lo stesso giorno dal titolo “Laassegna laad”. In sovraimpressione al testo si legge poi che il riconoscimento arriva dalla «Uš?e Sports Society di Belgrado» subito dopo l’incontro di boxe trae Imane Khelif alle Olimpiadi di Parigi 2024. L’incontro tra le due pugili, ancor prima di aver avuto luogo, ha provocato un’ondata di disinformazione in merito al sesso dell’atleta algerina Imane Khelif, indicata a torto come un’atleta trans. La notizia è falsa. L’Associazione Sportiva Uš?e, che compare tra l’elenco delle società sportive della città di Belgrado, in, si compone di vari club sportivi, tra cui una squadra di calcio, un club di scacchi e un poligono di tiro.