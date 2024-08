Nidi e primarie sotto i ferri Bimbi trasferiti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 2 agosto 2024) Lavori in ritardo alle elementari Duca d’Aosta. Il cantiere in corso sull’edificio non è ancora concluso: le opere saranno terminate tra un anno, nell’agosto 2025. "Ci sono stati problemi con l’impianto fognario, che deve essere totalmente rifatto", ha spiegato il vicesindaco Massimiliano Bello. Il Comune ha dovuto stanziare oltre 25mila euro per questo intervento inizialmente non previsto. Nei lavori è stato inserito anche un sistema di drenaggio, in modo da evitare allagamenti del giardino sul retro utilizzato dai bambini. Anche a Renate la scuola primaria potrà accogliere isolo il prossimo anno: a settembre gli alunni useranno, per il terzo anno, gli spazi delle medie Giovanni XXIII. L’istituto di via Montessori è nel pieno della riqualificazione: la prima fase del cantiere è quasi terminata e a breve inizierà la seconda, che prevede il rifacimento degli impianti.