Modena cadavere nel letto da giorni Sospetti sulla morte di una 58enne | ferita alla schiena ipotesi omicidio

(Di venerdì 2 agosto 2024), 2 agosto 2024 – Potrebbe essere uno di quei terribili drammi della solitudine e di rapporti che pur strettissimi a volte si logorano. Ma potrebbe essere anche qualcosa di ben più violento e tragico, avvenuto tra quelle mura domestiche che sempre più spesso da nido si trasformano in gabbie. E’ mistero dietro al ritrovamento ieri, del corpo senza vita di una donna di 58 anni, Daniela Venturelli. A dare l’rme, nel primo pomeriggio è stato il figlio della vittima che vive al piano di sotto della stessa palazzina in cui la donna è stata trovata. Un immobile circondato da immondizia e rifiuti di ogni genere a due passi dcittà, in via Vignolese, nei pressi della rotonda del Grappolo. Pare infatti che i soccorritori e le forze dell’ordine, giunte sul posto, si siano trovate dinanzi ad una situazione di estremo degrado.