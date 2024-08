Lite con coltello e rissa con schiaffi pugni e morsi | chiudono due locali di via Quarenghi

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 2 agosto 2024) Bergamo. Serrande abbassate in duecittadini per problematiche legate all’ordine e alla sicurezza pubblica. Il questore di Bergamo Andrea Valentino ha emesso provvedimenti di chiusura nei confronti di duedi viadove nelle scorse settimane si erano verificati diversi fatti di cronaca. Nel primo locale, il rivenditore di kebab Maquis, nella tarda serata del 23 luglio due uomini di origine straniera avevano avuto un alterco – nato per futili motivi – che aveva rischiato di finire in dramma per il ferimento di uno dei due frequentatori del locale con unall’altezza del petto. L’uomo, colpito in maniera superficiale, era stato trasportato in ospedale per le cure del caso.