La storia di Elisa Aiello perseguitata dall’ex | i video di minacce su TikTok e le denunce a vuoto Si attiva la Commissione parlamentare sul femminicidio

(Di venerdì 2 agosto 2024), una ragazza di 26 anni di Cosenza che vive a Roma, ha denunciato di essere vittima di maltrattamenti edi morte da parte del suo ex fidanzato. Nonostante si sia rivolta più volte ai carabinieri, che hannoto il codice rosso, l’uomo ha continuato a pubblicare sui socialinquietanti in cui minaccia esplicitamente di ucciderla e commettere un. Uno dei messaggi più agghiaccianti inseriti dall’uomo in unpubblico recita: «Ti aspetterò per tutta la vita, fin quando non ti farò a pezzi. Non dimenticarti mai di questa promessa, ti deve arrivare dritta al cuore. Prima di chiudere gli occhi ti devo mangiare il cuore e lo devo masticare. Ne parleranno tutti i giornali e televisioni, morirai piano piano, come una serpe». Vedendo che la denuncia alle autorità non ha fermato il suo ex,ha deciso di raccontare la suasui social.