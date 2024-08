Incendio Massa polemiche sulla gestione emergenza | Tre ore per informare i cittadini ora eventuali responsabili paghino

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 2 agosto 2024), 2 agosto 2024 – Tra le tante reazioni successive all’di via Dorsale, alcuni spunti sono forniti anche dal professor Riccardo Canesi, da sempre in prima linea per le questioni ambientali. "L’incidente nella zona industriale si è verificato verso le 19.15 e la telefonata della protezione Civile l’abbiamo ricevuta alle 22.34. Più di tre ore di tempo – sottolinea Canesi - ed evidentemente c’è qualcosa che non va. Non me la sento di accusare qualcuno ma un fatto è certo: occorre monitorare meglio le produzioni con materiali pericolosi e infiammabili e soprattutto preparare adeguati piani ante di evacuazione. Mi auguro che iper i danni causati alla salute degli abitanti e all’ambiente. Questo incidente spero serva ad aggiornare i piani della protezione civile di Carrara ee renderne edotta la popolazione.