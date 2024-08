Il quartiere ritrova la sua pace

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 2 agosto 2024) Il pressing dei residenti, affinché lo studentato venisse sgomberato, (appello ripreso anche dai giornali) è andato a buon fine. Il blitz interforze ha sortito l’effetto sperato: ridare alla sua dignità e la sua. Alle Case Operaie di viale Faina, gli abitanti storici sono abituati a convivere con gli universitari grazie ad una sorta di tacito patto che si mantiene in equilibrio grazie al rispetto delle regole. Unantico e genuino dove la gente si conosce ancora per nome e dove la parola d’ordine è la socialità. Ma qualcosa era cambiato in quella fetta di città immersa nel verde e stretta tra il Cassero e il tempio Sant’Angelo. L’immobile dell’Adisu, abbandonato al suo destino, pur dopo essere stato ristrutturato, era diventato ricettacolo di border line, forse pusher e clandestini.