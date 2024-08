Il monito sulla tassa di soggiorno a Montecatini Del Rosso parli con gli albergatori

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 2 agosto 2024)Terme, 2 agosto 2024 – Il sindaco Claudio Delvuole raddoppiare l’imposta diper coloro che soggiornano negli alberghi di. Un maggiore gettito, secondo l’amministrazione, consentirebbe di avere più risorse per la cura del verde, la pulizia, la promozione e l’organizzazione di appuntamenti capaci di attirare turisti in città. Il tributo locale, a carico di chi soggiorna nelle strutture ricettive, è stato introdotto, come prevede la legge, nel 2012, da parte del consiglio comunale. Durante l’ultima seduta dell’assemblea, Delha annunciato l’intenzione di aumentare l’imposta per una migliore cura del verde e interventi più incisivi nella lotta al degrado, senza dimenticare le risorse necessarie alla nuova Dmo. L’imposta diogni anno porta circa un milione e 400mila euro nelle casse del Comune.