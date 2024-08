Golf oggi calendario Olimpiadi Parigi 2024 | orari 2 agosto tv streaming italiani in gara

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 2 agosto 2024) Seconda giornata al LeNational di Saint-Quentin-en-Yvelines, poco a nord di, dove ha sede il LeNational, percorso delledie, più tradizionalmente, dell’Open di Francia nonché della Ryder Cup 2018. Dopo il primo giro in testa Hideki Matsuyama, con il giapponese che ha tutto l’interesse a tentare la via della prima fuga, anche se il primo giro normalmente conta fino a un certo punto. Certo, piazzarsi davanti ha molto di buono, madovremmo assistere a una serie importante di rimescolamenti. Da scoprire se Matteo Manassero e Guido Migliozzi sapranno migliorare i rispettivi -2 e -3. Il torneo olimpico dimaschile si giocherà fino a domenica 4. Sarà possibile seguirlo in diretta tv sui canali di Eurosport, che dedicherà alleuna programmazione con 7 canali aggiuntivi inclusi nel pacchetto Sky.