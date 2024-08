Davide Ferrario | Chitarra e Pezzali così vado al Max

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 2 agosto 2024) Lui è l’uomo dell’ultimo passaggio, il centrocampista dai piedi buoni e la visione di gioco sempre capace di calibrare l’assist giusto per mandare in rete il bomber. Nella circostanza Max, uno dei trionfatori di quest’estate negli stadi. Lui è, 42 anni, chitarrista, responsabile delle programmazioni, oltre che direttore musicale dello show e quindi capitano in pectore dello “squadrone” evocato dalla canzone., com’è nato il suo sodalizio con Max? "In maniera abbastanza casuale, da un incontro in un bar di via Castel Morrone a Milano col suo ex chitarrista Sergio Maggioni. Lui se ne voleva andare e, tra una chiacchiera e l’altra, m’ha chiesto se fossi interessato a prenderne posto. Avendo annusato, da fuori, che attorno aregna un bel clima, non me lo sono fatto ripetere due volte".