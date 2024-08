Chiara Ferragni ha un nuovo amore? Lui sarebbe già sposato

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di venerdì 2 agosto 2024) Unall’orizzonte per. È un imprenditore, magià. L’indiscrezionestarebbe frequentando un noto imprenditore e Ceo di un’importante azienda di moda. Dalle ultime indiscrezioni sembra che l’ex di Fedez abbia infatti intrapreso una relazione con Silvio Campara, ceo del brand di scarpe deluxe Golden Goose ed ex modello. A rivelarlo è Dagospia. Camparae con figli, ma già pronto a “Mollare tutto per svacanzare con l’ex reginetta di Instagram”. Un flirt ancora top secret e che arriva dopo quello chiacchieratissimo delle scorse settimane con l’ortopedico Andrea Bisciotti, oramai più che dimenticato. Sembra quindi che anchesia riuscita a trovare una propria dimensione sentimentale dopo la vicenda del Pandoro Gate e la separazione da Fedez, ormai impegnato con la modella Garance Authiè.