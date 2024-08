Villadosia tiene segreta la morte della moglie e veglia sul cadavere nel letto per mesi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 1 agosto 2024) Una vicenda sconvolgente, ancora da chiarire: ieri i carabinieri di Mornago hanno scoperto il corpo in avanzatissimo stato di decomposizione di una donna di 65 anni, larisalirebbe ad alcunifa. Nell’abitazione di, frazione di Casale Litta, are il, disteso nel, c’era il marito 75enne. Dai primi elementi raccolti sembra che la donna fosse malata da alcuni anni. Da alcunii familiari non riuscivano più a mettersi in contatto con la sessantacinquenne, mentre sembrerebbe che il marito accampasse scuse per dissimularne l’assenza. Un silenzio allarmante, così è scattata la chiamata ai carabinieri che ieri hanno raggiunto l’abitazione dove hanno fatto la macabra scoperta in camera da. Ad accogliere i militari il 75enne in chiaro stato confusionale. I contornivicenda sono ancora da chiarire.