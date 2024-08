Treni in transito e noi a casa con le finestre chiuse | ora basta

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 1 agosto 2024) I cittadini di Melegnano e Cerro al Lambro che abitano lungo la linea ferroviaria dell’alta velocità tornano a chiedere il posizionamento di protezioni fono-assorbenti per schermare le loro case dal rumore deiin. L’argomento è tornato di attualità in questi giorni, con l’annuncio che, a San Giuliano, nel 2025 verranno installate delle barriere acustiche lungo la ferrovia, per abbattere le emissioni e migliorare la qualità di vita dei residenti. Un analogo intervento è atteso da anni anche a Melegnano e Cerro, ma in questo caso la posa dei manufatti non è ancora stata calendarizzata, con somma delusione da parte dei cittadini. "Non possiamo tenere leaperte, neppure in estate. Ad ogni passaggio deiè come se l’audio della televisione si azzerasse. E gli animali domestici si spaventano.