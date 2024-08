Milano terribile incidente | furgone sbanda e travolge i passanti c’è un morto

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 1 agosto 2024) Un, con unchedi colpo, sale sul marciapiede dall’altro lato della strada, butta già il semaforo edue pedoni, colpendone di striscio altre due. Uno dei feriti è deceduto poco dopo l’arrivo in ospedale. Il gravissimo scontro si è verificato nel pomeriggio del 1 agosto in via Boccaccio all’altezza di piazza Giovine Italia, a.Leggi anche: Roma non smette di bruciare: incendio a Settecamini, fiamme a ridosso delle case Tra i feriti, il più grave è apparso subito un uomo di 30 anni, di origini svizzere, che è stato soccorso dal 118 con traumi multipli e già in arresto cardiocircolatorio: trasportato in condizioni gravissime al Niguarda, dopo aver perso molto sangue, ha subito l’amputazione di un braccio ma è comunque è deceduto poco dopo il suo arrivo, nonostante i disperati tentativi dei medici.