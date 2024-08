Lukaku | ultimatum al Napoli l’Aston Villa è in agguato – Sport Mediaset

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di giovedì 1 agosto 2024), rischio beffa, secondoirrompe nella trattativa con il Chelsea. Romelusta vivendo una situazione di stallo nel suo desiderio di trasferirsi al. Secondo quanto riportato da, la pazienza del giocatore e del Chelsea sta raggiungendo il limite. Il noto portaleivo afferma: “Tra Romelue il Chelsea ormai siamo quasi all’”.: una trattativa che si complicaspiega che in Inghilterra “non possano e non vogliano aspettare più di tanto l’offerta decisiva del, che può arrivare solo dopo la cessione di Osimhen. E questa sembra, al momento, lontana dal concretizzarsi.” Il report sottolinea che“si aspettava di essere in Italia già a luglio”, una speranza condivisa da Antonio Conte, potenziale nuovo allenatore del