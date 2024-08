LIVE Scherma Olimpiadi Parigi in DIRETTA | le fiorettiste battono il Giappone Sarà finale con gli USA dalle 20 30

Leggi tutta la notizia su oasport

15.56 Per il momento amici di OA Sport è tutto! Appuntamento a questa sera per le finali! Un saluto sportivo. 15.55 Il programma al Grand Palaisaperto alle 19.10 dallaper il bronzo trae Canada. L'appuntamento clou per quel che riguarda l'Italiacome detto alle 20.30. 15.53 L'Italia questa sera proverà a vincere una medaglia d'oro che manca da Londra 2012. 15.52 Errigo: "Sono contenta, siamo state bravissime. Ora ci concentriamo per l'assalto più importante". Molto centrata e vogliosa la nostra portabandiera, con il quartetto azzurro che vuole andarsi a riprendere ciò che ha mancato nella prova individuale. 15.51 In questa semiha chiuso Volpi per l'Italia e Scruggs per gli Stati Uniti.