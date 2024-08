L’eredità che fa discutere Lascia due alloggi al Comune | Ma solo per italiani e di Lodi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 1 agosto 2024)- Una donazione che diventa quasi una iattura. Sta accadendo aldidove una ottantasettenne, Mariagrazia Ellena, ha deciso dire in eredità a Palazzo Broletto due appartamenti. Fin qui tutto bene, un atto di generosità che dovrebbe riempire il cuore di gioia. Ma, purtroppo, c’è sempre un ma. In questo caso il ma è dato da una clausola posta dall’anziana. Nel testamento infatti si dice che la donazione deve andare a beneficio di “persone veramente bisognose” purché “italiane e di”. Una sottolineatura che anche il notaio, nel comunicare le volontà della donna passata a miglior vita, non è riuscito a spiegare fino in fondo. Non si sa quindi se la signora volesse destinare gli appartamenti a persone nate a, residenti in città o che vivano nella provincia.