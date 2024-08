Lazio Fabiani | No a James Rodriguez puntiamo sui giovani

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 1 agosto 2024) “Non prenderemo. È un ragazzo di 33 anni, negli ultimi anni non ha mai superato 12 o 13 partite l’anno. Ha fatto un’ultima Coppa America discretamente bene, ma il nuovo metodo va versoimportanti. Prendere il ragazzo per uno o due anni porterebbe ad andare contro ogni logica. Abbiamo preferito e preferiamo fare altre scelte. Stiamo costruendo qualcosa di importante per il prossimo triennio, per consegnare ai tifosi una squadra in grado di divertire e centrare obiettivi importanti andando su“. Queste le parole del direttore sportivo biancoceleste, Angelo, ai canali ufficiali del club. Rimanendo sul mercato il dirigente dei capitolini ha parlato anche del Tati Castellanos, per il quale “è arrivata un’offerta ma l’abbiamo rispedita al mittente.