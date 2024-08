Il Reboot di Battlestar Galactica non è più in fase di sviluppo

Leggi tutta la notizia su mistermovie

(Di giovedì 1 agosto 2024) Scritto da Ildinon è più indi, Dopo cinque anni di, Peacock ha deciso di non proseguire con ildella celebre serie fantascientifica. Annunciato nel 2019 come parte della programmazione iniziale del servizio di streaming, il progetto non aveva mai ricevuto un ordine formale di produzione. Peacock Abbandona ildi: Il Progetto Non Decolla Il, che si sarebbe dovuto ambientare nella stessa continuità della serie del 2003, non vedrà mai la luce. Variety riporta che il produttore esecutivo Sam Esmail e lo studio UCP stanno cercando di promuovere il progetto ad altri canali. Durante lo, il progetto aveva coinvolto lo scrittore Michael Leslie, il quale aveva lasciato nel 2021.