Gottardi Menegatti-Ana Patricia Duda oggi Olimpiadi 2024 beach volley | orario programma tv

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 1 agosto 2024) Non c’è sosta per ilalledi Parigi. L’agenda del torneo femminile presenta una nuova giornata assai fitta di incontri: in uno di questi saranno impegnate anche le azzurre Valentinae Marta. La coppia italiana, che sin qui si porta dietro un record di una vittoria e una sconfitta, si giocherà una fetta di possibilità di avanzamento nel torneo contro la coppia brasiliana Ana, in un match che si preannuncia molto difficile, visto che le verdeoro sono le numero uno al mondo. Il torneo olimpico disi gioca da sabato 27 luglio a sabato 10 agosto. E’ possibile seguirlo in diretta tv sui canali di Eurosport, che dedica alleunazione con 10 canali aggiuntivi inclusi nel pacchetto Sky.