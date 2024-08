Estate in diretta salta la puntata | il motivo

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di giovedì 1 agosto 2024) News Tv. “in”. Ladi ieri, mercoledì 31 luglio, è stata improvvisamente sospesa. Un episodio ha costretto gli operatori Rai a sospendere lain onda su Rai1 per ragioni di sicurezza. Al suo posto è stata trasmessa una replica di “TecheTecheTe”. (Continua) Tutto su “in” “in” è un programma televisivo di genere talk show, rotocalco e contenitore ed è la versione estiva del programma “La vita in”. La trasmissione va in onda su Rai 1 nel periodo estivo, in sostituzione del programma madre. La primadi “in” è andata in onda l’11 luglio 2011. Dal 2017 al 2020 il programma è stato intitolato “La vita in”. Nel corso degli anni sono andate in onda molte puntate speciali, come quella sull’incidente ferroviario in Puglia o sul crollo del ponte Morandi.