Errani Paolini-Muchova Noskova in tv tennis doppio femminile Olimpiadi Parigi 2024 | canale e orario

(Di giovedì 1 agosto 2024)dovranno vedersela conin semifinale del torneo dialledi, sulla terra rossa del Roland Garros. La coppia italiana ha eliminato in serie le neozelandesi Sun/Routliffe, le francesi Garcia/Parry e le britanniche Boulter/Watson, raggiungendo un traguardo già notevole: a priori dall’esito del penultimo atto del torneo contro le ceche, la romagnola e la toscana disputeranno almeno un match dal valore di una medaglia (bronzo, argento o bronzo che sia).sono due talentuose singolariste, adattatesi nel migliore dei modi anche in: la prima citata è una giocatrice dal tocco sublime e dalle mille soluzioni tecniche, mentre la seconda può esser devastante da fondocampo. Sul rosso, però, le italiane partono con i favori del pronostico e utilizzeranno ogni carta utile per raggiungere la finale per l’oro.