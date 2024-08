Canoa slalom Giovanni De Gennaro torna in finale alle Olimpiadi nel K1 dopo 8 anni!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 1 agosto 2024)Deinnel K1 dellaai Giochi Olimpici ad ottodi distanza dal settimo posto di Rio 2016, cancellando la grande delusione di Tokyo 2020, quando uscì in semichiudendo 14°: a Parigi 2024 l’azzurro chiude ottavo in semied entra, con margine, tra i 12 finalisti. Ultimo atto17.30. Discesa con brivido immediato per l’azzurro, che a causa di un tocco di palina viene subito gravato di due penalità, senza le quali avrebbe chiuso addirittura al terzo posto, a testimonianza del grande equilibrio visto in acqua: a farne le spese è lo sloveno Peter Kauzer, tra i più accreditati ed invece eliminato per un salto di porta. Il miglior crono è del britco Joseph Clarke, grazie ad un percorso netto in 89.51, davanti al tedesco Noah Hegge, secondo in 91.24 (2 penalità), ed al transalpino Titouan Castryck, terzo in 91.