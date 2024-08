Bergamo 40enne arrestato per spaccio | sequestrata droga per 50mila euro

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 1 agosto 2024). Gli agenti del Nucleo Interventi Sicurezza Urbana della Polizia Locale dihanno condotto nella giornata di ieri, 31 luglio, un’attività tesa alla repressione del fenomeno dellodi sostanze stupefacenti nel quartiere Celadina, portando all’arresto di un soggetto e al sequestro di un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti. L’attività investigativa ha preso avvio a seguito di segnalazioni da parte di residenti, preoccupati per una verosimile attività dinella zona del parco pubblico “Baden Powell”. Gli agenti hanno quindi avviato un’attenta attività di osservazione dell’area. Nel pomeriggio del 31 luglio, gli operatori hanno individuato un soggetto sospetto proprio in quella zona. Dopo averlo tenuto sotto controllo per alcune ore, lo hanno seguito discretamente fino a un box situato in uno stabile lì vicino.