Arisa effusioni spinte con Walter Occhio al costume | la foto che fa impazzire Instagram | Guarda

(Di giovedì 1 agosto 2024) Una vacanza di amore e passione perRicci. Paparazzati dal settimanale Chi a Maratea, la cantante abruzzese (al secolo Rosalba Pippa) e il compagno dimostrano tutto il loro affiatamento tra baci, carezze, coccole e qualche slancio decisamente più "hot" sul lettino. Che le cose stiano andando a gonfie vele per l'autrice di Sincerità e La notte lo testimonia anche il post che la stessaha pubblicato sulla propria pagina. "Terra mia, vita mia", scrive a corredo die video che la ritraggono felice a godersi sole, mare e partner. Come sempre, non manca un po' di simpatica malizia. Ad esempio spopola ladella cantante 41enne inintero che a stento trattiene le forme più che generose. E lei ci gioca su, pubblicando anche un ammiccante dettaglio del Lato B.