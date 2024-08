Abbattute dodici piante nell’asilo è polemica

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 1 agosto 2024) di Lucia Gentili È in corso l’abbattimento dipini nell’area dell’asilo Nicholas Green, a Tolentino. E il taglio degli alberi ha portato con sé i malumori di diversi cittadini, che hanno espresso le proprie perplessità sui social (e non solo). "Questa maledetta mania di abbatterein cambio di cemento", ha aggiunto un’altra. E ancora: "Anche se ne ripiantano altre, quanti anni ci vorranno per vederle grandi?". "In risposta alle preoccupazioni sollevate dalla comunità riguardo l’abbattimento degli alberi all’asilo Green, desideriamo fornire chiarimenti e rassicurazioni – replica l’assessore alla ricostruzione Flavia Giombetti – L’abbattimento degli alberi è una misura necessaria per il progetto di ampliamento dell’asilo, fondamentale per creare spazi più ampi e funzionali. Comprendiamo l’importanza del verde per la collettività e per l’ambiente.