Università un privilegio per pochi | cresce il divario nord-sud e con l’Autonomia differenziata sarà pure peggio

(Di mercoledì 31 luglio 2024) In Italia, l’accesso agli studi universitari rimane un, riflettendo un Paese diviso trae sud. Secondo un’analisi di Openpolis, solo il 51,7% dei giovani neo-diplomati si iscrive all’, con una disparità significativa tra le regioni. Al, la percentuale di iscritti è del 53,5%, mentre al sud scende al 47,4%. La situazione economica delle famiglie gioca un ruolo cruciale: il 67,1% dei giovani provenienti da famiglie benestanti intende proseguire gli studi, contro il 46% di quelli con difficoltà economiche. Disuguaglianze economiche e territoriali nell’accesso all’istruzione universitaria L’Italia è terzultima in Europa per quota di laureati tra i 25 e i 34 anni, con il 30,6% rispetto a una media europea molto più alta. Questo ritardo si radica profondamente nelle condizioni sociali ed economiche.