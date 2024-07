Under 14 protagonisti Macerata e Ancona super

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Si è svolta la 30esima edizione del Memorial Fabio Servili, per ricordare il giovane di Comunanza scomparso tragicamente trent’anni fa in un incidente. Il torneo, diventato ormai una tradizione nel panorama tennistico giovanile marchigiano, ha visto la partecipazione di quattro squadre maschili14, dimostrando la vitalità e l’importanza di questo evento commemorativo. Le squadre partecipanti hanno rappresentato diverse realtà del tennis marchigiano, presente praticamente al gran completo nell’occasione: la rappresentativa delle province di, la rappresentativa della provincia di Ascoli Piceno, il Circolo Tennis Porto San Giorgio e il Circolo OK Sport di Porto Sant’Elpidio. Questa varietà di partecipanti ha garantito un torneo avvincente e di alto livello tecnico con diverse giocate che hanno strappato l’applauso degli spettatori presenti a Comunanza.