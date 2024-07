Truffa su WhatsApp e Telegram | attenzione al messaggio ' ciao non ci vediamo da un po'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Negli ultimi tempi, le truffe online stanno diventando sempre più sofisticate e diffuse, e le piattaforme di messaggistica comesono tra i bersagli preferiti daitori. Una delle truffe più recenti e insidiose si sta diffondendo rapidamente in Italia, mettendo a rischio la sicurezza e i dati personali degli utenti. Come funziona laLainizia con un sempliceche può arrivare sia suche su. Il testo delè spesso accattivante e familiare, come "! Non cida molto tempo" o "Sei stato selezionato per un lavoro online". Questi messaggi sono progettati per attirare l'e indurre l'utente a rispondere o cliccare su un link. Com’è facile immaginare, Il link in questione non conduce a nessuna pagina e l'URL fornito non offre alcuna informazione utile.